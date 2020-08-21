Петербуржец изнасиловал умственно отсталую 10-летнюю девочку

Полиция задержала подозреваемого в изнасиловании ребенка Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который подозревается в изнасиловании умственно отсталой девочки. В четверг, 20 августа 2020 года, 32-летний отец девочки заявил, что неизвестный человек пришел в гости к его 10-летней дочери утром. Назвавшись "Игорем", проник в квартиру, где и напал на ребенка.

- Оперативники быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Петроградского района, дома 22 по Гатчинской улице, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Известно, что мужчина нигде не работает. В 2006 году был осужден на 6 лет 6 месяцев за покушение на убийство. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания.

Как именно произошел инцидент и мужчина оказался в квартире с девочкой, не уточняется. В этой квартире она живет с 30-летней мамой, отец живет отдельно. Официально они не разведены.