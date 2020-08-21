Смольный «заморозит» арендные ставки на коммерческую недвижимость

В Смольном решили не повышать цены на аренду коммерческой недвижимости. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга не планируют повышать ставки по аренде коммерческой недвижимости в 2021 году. С такой инициативой выступил Комитет по имуществу, который предложил сдвинуть индексацию на 2022-й год. Эта мера позволит поддержать бизнес, сильно пострадавший во время пандемии.

- Согласно проекту постановления, в 2021 году ставки не будут проиндексированы. На 2022 и 2023 годы заложен коэффициент повышения 1,04. Сейчас документ находится на антикоррупционной экспертизе, - пишет «Мойка 78».

Таким образом, арендаторы коммерческих площадей, принадлежащих городу, а это в основном это торговые помещения, смогут платить за съем ровно столько же, сколько и сейчас. В Смольном надеются, что это поможет сохранить действующий бизнес, ведь сейчас на рынке имеется избыток свободной коммерческой недвижимости, которую освободили закрывшиеся магазины, рестораны и кафе.

Поднимать цены в таких условиях смысла не имеет.