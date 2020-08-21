Двух девочек изнасиловали в Ленинградской области

Полиция ищет двух мужчин, изнасиловавших девочек в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сотрудники полиции Ленинградской области расследуют два дела о сексуальном насилии и домогательствах по отношению к детям. В пятницу, 21 августа 2020 года, стало известно, что один случай произошел в городе Тосно, второй на берегу реки Оредеж в Гатчинском районе.

- 19 августа в полицию обратилась 34-летняя жительница Тосно, специалист по социальной работе одного благотворительного фонда. Женщина рассказала, что около 15:30 часов в этот день в магазине на Вокзальной улице неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери 2008 года рождения, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

По приметам, это был мужчина лет 30-35, одетый в светлые кроссовки, черные штаны, синюю куртку с белыми полосками и серую футболку. Полиция уже изъяла видеонаблюдение, чтобы вычислить преступника.

Второй случай произошел с 14-летней петербургской школьницей. В четверг, 20 августа, девочка отдыхала у реки Оредеж в поселке Вырица. Около 17:00 часов у дома 70 по Соболевской улице к ней подошел мужчина лет 60-65, седой и с усами. В заявлении сказано, что он совершил развратные действия в отношении девочки.

По обоим делам ведутся проверки.