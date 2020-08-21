Суд и магазины пяти торговых сетей "заминировали" в Санкт-Петербурге 21 августа

В Петербурге вновь «минируют» суды и торговые сети Фото: Артем КИЛЬКИН

Анонимные минеры снова вернулись в Санкт-Петербург. В пятницу, 21 августа 2020 года, неизвестные разослали письмо в котором говорится о том, что в Смольнинском суде и магазинах пяти торговых сетей заложены бомбы.

- Заминированы здания суда, магазины "Ашан", "Магнит", "Пятерочка", "Лента" и "Перекресток, - говорится в письме.

По данным объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в 13:29 часов Смольнинский суд начал эвакуацию сотрудников и посетителей. Информации по торговым сетям не поступала.

В письме кроме угрозы больше ничего нет. Анонимы не выдвинули никаких условий или требований.

Сейчас правоохранители занимаются проверкой, а также поиском "минеров".

Волны минирований в Петербурге проходят уже около года. Иногда анонимы требуют вернуть некого "Константина Малофеева 120 биткоинов". Ни в одном случае взрывных устройств найдено не было.