Дачу Кочкина в Сестрорецке восстановят по программе «Рубль за метр»

Дачу Кочкина планирую сдать в аренду под восстановление. Фото: КГИОП СПб / gov.spb.ru

Деревянная Дача Кочкина в Сестрорецке будет выставлена на торги. Здание, находящееся в аварийном состоянии, планируют сдать в аренду под восстановление по городской программе «Рубль за метр».

- Деревянное здание общей площадью 377 кв. м было построено в начале ХХ века для коллежского секретаря Николая Михайловича Кочкина. В настоящее время оно является неиспользуемым объектом культурного наследия, - сообщает пресс-служба Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Начальная цена аукциона - стоимость аренды на 49 лет, что составляет 304 тысячи рублей. Но вместе с правом пользования, арендатор принимает обязательства о сохранении и восстановлении исторического здания. И это уже совсем другой порядок затрат.

Сейчас власти Курортного района пытаются спасти постройку, возданную в стиле «северный модерн» от полного разрушения. Это обойдется больше, чем в 10 миллионов рублей. Остальные деньги придется вкладывать арендатору.

Напомним, что до 2016 года дом был жилым и многоквартирным, пока его не расселили. После этого здание частично обрушилось.