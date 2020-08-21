Продавца героина из Волгограда задержали в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан наркосбытчик, разыскиваемый за преступление в Волгограде Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Оперативники полиции Санкт-Петербурга задержали мужчину, разыскиваемого в Волгоградской области по подозрению в незаконном обороте героина. Он скрывался с июня текущего года. В четверг, 20 августа 2020 года, стражи порядка Северной столицы вышли на след беглеца.

- По имеющимся данным, в июне текущего года в городе Волгограде злоумышленник с целью последующего сбыта приобрел сверток с веществом, содержащим героин, общая масса которого составила около 55 граммов, - рассказали в главном управлении МВД по Северной столице.

Оказалось, что мужчина зарегистрирован в поселке Песочный города на Неве. Задержали его около трех часов дня на улице Коммуны.

В июле подозреваемого объявили в федеральный розыск с избранной мерой пресечения в виде ареста. В настоящее время мужчину доставили в полицию. Инициатору розыска сообщено.