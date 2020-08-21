Машина сводкой перевернулась после массового ДТП на проспекте Славы

Машина с водкой попала в ДТП на проспекте Славы. Фото: vk.com/spb_today

Массовое ДТП произошло днем 21 августа на проспекте Славы. Здесь столкнулись сразу пять автомобилей, в том числе легковая машина с водкой. От удара отечественная «Лада» перевернулась и бутылки со спиртным разлетелись по дороге.

- На проспекте Славы «Хендэ» вылетел на встречку и собрал «киш-миш». На другой полосе перевернутый ВАЗ с коробками алкоголя на асфальте, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Свидетели ДТП бросились к разбитым машинам о помогли пострадавшим выбраться наружу. По счастью, в аварии никто не погиб, а водители отделались разбитыми лбами.

Позднее в соцсетях появилось видео инцидента. Его сняла камера регистратора машины, шедшей сзади черного «Хендэ Соната». Именно иномарка влетела в зад притормозившей «Ладе», отчего ВАЗ отлетел вправо на бордюр и перевернулся.

А сама «Соната» пробила разделительный забор и подставила бок белому кроссоверу. Через долю секунды в две аварийные машины влетел и микроавтобус.