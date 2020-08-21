Пробки в Санкт-Петербурге 21 августа: КАД встал на 11 километров

КАД встал в огромную пробку из-за нескольких аварий Фото: СОЦСЕТИ

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга не спокойно. Днем в пятницу, 21 августа 2020 года, на внутреннем кольце рядом с Вантовым мостом образовалась гигантская пробка. Необычно сложный затор появился неспроста – одной из причин стали ремонтные работы, второй – пару аварий недалеко от Купчино.

- Непростая ситуация на внутреннем КАД стала еще печальней из-за ДТП перед съездом на Софийскую в Купчино. Занимают обе полосы и обочину, объезд только по ремонтируемым полосам. Плюс еще примерно за 1 километр до этого легковая влезла под большегруз в правом ряду, - рассказали в социальных сетях очевидцы.

По данным сервиса «Яндекс», на 15:36 часов стоит внутренняя сторона КАД, Большой Обуховский мост и далее до поста ГИБДД на Мурманском шоссе. Пробка растянулась уже на 11,5 километров. Многие водители теряют по часу времени, простаивая в заторе.

В целом по Петербургу обычные для этого времени в пятницу 4 балла. Ожидается, что пробки в ближайший 1 час останутся на этом же уровне, а с 17 часов начнут расти и к 18 часам достигнут пика в 6 баллов.