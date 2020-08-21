Умер президент петербургской Федерации прыжков на батуте

Директор Спортшколы олимпийского резерва №1 умер на 63-м году жизни. Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге скоропостижно скончался президент городской Федерации прыжков на батуте и директор Спортшколы олимпийского резерва №1 Адмиралтейского района Сергей Марьясин. Заслуженному работнику физической культуры было всего 62 года.

- Вся жизнь Сергея Леонидовича была связана со спортом. И, конечно же, со Спортивной школой олимпийского резерва №1, которую Сергей Марьясин возглавлял на протяжение нескольких десятков лет. Прекрасный организатор и грамотный руководитель, он сумел собрать коллектив профессионалов-единомышленников, - сообщает пресс-служба петербургского Комитета по физкультуре и спорту.

Сергей Марьясин родился Ангарске Иркутской области. Позднее переехал в Ленинград, где окончил институт имени Лесгафта. Работал в различных спорторганизациях города. СШОР №1 он возглавил в 1988 году и на протяжении 32 лет был ее бессменным руководителем.

20 августа сердце Сергея Марьясина остановилось.

Дата и место прощания будут объявлены позднее.