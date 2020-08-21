Петербуржец нашел на стройке ящик патронов среди мусора

Во Фрунзенском районе местный житель добровольно сдал в подразделение Росгвардии ящик с патронами, обнаруженный на стройке / Фото: Росгвардия

Житель Санкт-Петербурга сделал необычную находку - целый ящик патронов. В четверг, 20 августа 2020 года, мужчина обратился в отделение Росгвардии Фрунзенского района и рассказал, что обнаружил боеприпасы. Ящик он отдал стражам порядка.

- Мужчина рассказал, что нашел жестяной ящик с боеприпасами на стройке, где он работает, когда разбирал строительный мусор, - рассказали в ведомстве.

Сознательный петербуржец пояснил, к сдаче боеприпасов в Росгвардию его подтолкнула информация об освобождении от уголовной ответственности за незаконное хранение оружия и патронов, которую он узнал в районном лицензионно-разрешительном отделе. От денежного вознаграждения отказался.

При осмотре ящика в нем специалисты нашли 270 патронов калибра 5,45/39 мм и 1 патрон калибра 7,62/54 мм внешне пригодных для стрельбы.