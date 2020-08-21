81-летнюю пенсионерку пятые сутки разыскивают в Санкт-Петербурге

В Петербурге и Ленобласти пятые сутки ищут 81-летнюю пенсионерку / Фото: "ЛизаАлерт"

В Санкт-Петербурге уже пятые сутки разыскивают 81-летнюю пенсионерку, пропавшую без вести. Женщина вышла из дома в Колпино 15 августа и не вернулась. Родные забили тревогу. Осложняет ситуацию и то, что у старушки проблемы с памятью.

- Людмилу Луговскую ищут уже пятые сутки. По словам родных, у нее есть проблемы с памятью, и она может нуждаться в срочной медпомощи. Поисковики уже проделали гигантскую работу и получили важные свидетельства о том, где видели бабушку, - рассказали волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт".

Поисковики выяснили, что 15 августа пенсионерку видели на трассе в районе Ульяновки в Тосненском районе, а 17-го числа – на трассе возле Ленсоветовского в Пушкинском районе.

Волонтеры обратились к автомобилистам, которые проезжали на участке от Ульяновки до Санкт-Петербурга по Московскому шоссе в период с 9 утра 15 августа и до 20:00 18 августа. Возможно женщина попала в чей-то видеорегистратор.

Всех, кто обладает какими-либо данными о местонахождении Людмилы Константиновны, просят срочно звонить по бесплатному номеру 88007005452.