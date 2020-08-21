В Ленобласти нашли средневековый могильник с человеческими останками

Средневековый могильник нашли во Всеволожском районе Ленобалсти. Фото: СПбГУ / Кирилл Шмелев

Поиски захоронений времен Великой Отечественной войны привели к средневековому могильнику, который обнаружился во Всеволожском районе неподалеку от деревни Колясово, где в годы боев стоял армейский госпиталь.

- По мнению местных жителей, здесь были захоронения госпиталя, действовавшего во время войны. Эту точку зрения подтверждали и гильзы отечественного производства начала 1940-х годов, найденные на территории, - приводит слова поисковиков пресс-служба СПбГУ.

Однако тщательное исследование показало, что захоронение принадлежит более раннему времени. На это указывали прослойки плотного грунта. Что означает похороны не единовременно, а с большой разницей во времени. В войну такого быть не могло.

В итоге к работе подключились археологи госуниверситета, которые занялись тщательным изучением могильника.

- Вероятно, останки могли принадлежать местным крестьянам. На это указывают найденные традиционные ножи, бывшие характерным элементом костюма финноязычного населения региона.