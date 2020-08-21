На пять месяцев ограничат движение на перекрестке проспектов Непокоренных и Гражданского

Ремонт водопровода приведет к ограничению движения в Калининском районе Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Со следующего понедельника и почти на пять месяцев будет ограничено движение на пересечении проспекта Непокоренных и Гражданского проспекта. Здесь начинаются масштабные работы на магистральном водопроводе.

- С 24 августа 2020 года по 10 января 2021 года в связи с работами по реконструкции водопроводной магистрали ограничивается движение транспорта на перекрестке Гражданского проспекта и проспекта Непокоренных, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга.

В ГАТИ отмечают, что подрядчик обязан обеспечить безопасный проход пешеходов по участку, на котором идут работы.

А вот автомобилистам придется постоять в пробках. Тем более, что, вдобавок, с 14 сентября по 27 декабря будет ограничен проезд по нечетной стороне проспекта Непокоренных на отрезке от площади Мужества до Гражданского проспекта.