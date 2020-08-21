Рабочая группа по запахам появилась в Санкт-Петербурге

В Петербурге появилась рабочая группа по неприятным запахам / Фото: Смольный

Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга создал межведомственную рабочую группу по запахам. В состав, помимо комитета, вошли Роспотребнадзор, Росприроднадзор и МЧС города. Главная цель - обеспечить качество атмосферного воздуха в Северной столице. Первое заседание состоялось в пятницу, 21 августа 2020 года.

Проблема неприятных запахов существует во всем городе, но самая острая - в Невском районе. В июле в мобильную экологическую дежурную службу поступило 98 звонков с жалобами от жителей поселка Усть-Славянка.

- Источник выявить крайне сложно, особенно в сложившейся ситуации. Нам необходимо выполнять комплексные проверки совместно со всеми ведомствами. Проблема запахов существует, ее нужно решать, - высказали мнение члены группы.

Законодатели предложили ввести термин «запах», как часть воздуха и установить нормативы по этому критерию для каждого региона. Установление понятия поможет в установлении источника вони и последующих мерах.