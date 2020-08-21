Вода в Дудергофском канале «вскипела» из-за прорыва трубы теплотрассы

Дудергофский канал "закипел" из-за прорыва трубы. Фото: vk.com/id44640666

«Кипящая» вода Дудергофского канала обеспокоила жителей Красносельского района Санкт-Петербурга. Гулявший по Полежавескому парку мужчина заметил парение на поверхности, решил проверить температуру и не поверил глазам: на термометре было +35! А кое-где и выше.

- Опустив руку в воду канала, я с негодованием обнаружил, что она очень и очень теплая. Я не знаю, кто сливает кипяток в Дудергофский канал. И кипяток ли это, но мы не должны жить по принципу «После нас хоть потоп!». И кроме нас на Земле есть птицы, рыбы, животные, - написал в соцсетях возмущенный петербуржец.

Позднее оказалось, что причиной всему стал пробыв трубы теплосети. Дыра, дыра диаметром 125 миллиметров, нашлась у дома 114, корпус 4 по проспекту Ветеранов.

- Оперативные бригады отключили ненадежный участок. Температура воды составляла около 70 градусов, - рассказали газете «Петербургский дневник» в «Теплосети», которой принадлежат коммуникации в этом районе.

Сейчас ремонтом занимается аварийная бригада, а Дудергофский канал перестал парить.