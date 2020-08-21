Следственный комитет заинтересовался трупом, найденном в сгоревшей музыкальной школе в Ленинградской области

В Ленинградской области проводится проверка по факту обнаружения тела после пожара в Тосненском районе Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области проводится проверка по факту обнаружения тела после пожара в Тосненском районе. В пятницу, 21 августа 2020 года, на месте пепелища в бывшем здании музыкальной школы, расположенной на проспекте Ленина в городе Тосно Ленинградской области обнаружено тело мужчины в сильной степени термических повреждений.

- В ходе осмотра тела видимых признаков насильственной смерти не установлено. Теперь следователи проводят проверку, - рассказали в следственном комитете Ленобласти.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, личность погибшего и причина возгорания. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки.

Пожар в заброшенном здании произошел ночью 20 августа. Годом ранее оно уже горело. После того, как музыкальная школа перестала существовать, в ней поселились бездомные.