Цистерна и автобус столкнулись на Парашютной улице в Санкт-Петербурге

Автобус и цистерна столкнулись на Парашютной улице Фото: СОЦСЕТИ

Авария, которая чуть было не стала трагедией, произошла в Санкт-Петербурге. Днем в пятницу, 21 августа 2020 года, на Парашютной улице в Приморском районе столкнулись автобус и цистерна. Что везла последняя, не известно. Удар оказался не большой силы - обошлось. Но пробки все же собрались.

- Столкнулись цистерна и автобус на Парашютной напротив "Ленты" в сторону от КАДа. Пробка в сторону центра, - рассказали в социальной сети очевидцы.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", автомобили почти не могут проехать по Парашютной в сторону центра, так как крупные машины перегородили путь. На 18 часов плотный затор в 1,5 километра.

Проблемы рядом с Парашютной и на КАД. С разницей в полчаса на внешнем кольце рядом с развязкой произошло две аварии. Стоит движение в том числе по внутреннему кольцу.