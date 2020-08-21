УФАС вычислили картель на рынке социального питания в Санкт-Петербурге

УФАС выявило картель на рынке соцпитания в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Антимонопольная служба Санкт-Петербурга обнаружили картель, который занимался социальным питанием в Выборгском и Приморском районах. 21 августа 2020 года УФАС возбудило дело по факту 49 закупок еды в школы и детские сады на сумму более 1.4 миллиардов рублей.

- Четыре фирмы незаконно координировали участие в закупках путем электронной переписки, где были указаны до публикации извещений о проведении конкурса с ограниченным участием, какие торги будут выиграны и какой компанией. Ответчики согласовали между собой победителя и лицо, которое своим номинальным участием должно было создать видимость конкуренции при проведении торгов, - рассказали в УФАС.

Важно, что три организации уже проходят по уголовным делам о подобных махинациях в Колпинском районе.

Материалы дела переданы в правоохранительные органы.