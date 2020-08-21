Более 14 тысяч абитуриентов подали заявления в медицинские колледжи Санкт-Петербурга в 2020 году

Абитуриенты подали более 14 тысяч заявлений в медколледжи Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В 2020 году в медицинские колледжи Санкт-Петербурга решили поступать 14 361 абитуриентов. Это в два раза больше по отношению к прошлому году, когда было подано 7430 заявлений. В комитете по здравоохранению в пятницу, 21 августа 2020 года, отметили, что рост интереса к медицинским специальностям вырос на фоне пандемии коронавируса.

- Самыми популярными специальностями остаются сестринское и лечебное дело. В 2020 году к учебе приступят более 3000 студентов, - рассказали в комитете.

Сейчас все медицинские колледжи уже готовы к встрече студентов - закуплены средства индивидуальной защиты для преподавателей, дезинфицирующие средства и облучатели-рециркуляторы воздуха. Допуск учащихся будет производиться в учебное заведение лишь после измерения температуры бесконтактным способом.

С целью максимального разобщения студентов приход обучающихся будет вестись по графику. Также по графику будет организовано посещение столовой и заселение иногородних в общежития. Часть теоретических занятий будет вестись дистанционно.