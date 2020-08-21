Испытания британской вакцины от коронавируса пройдут в Санкт-Петербурге

Добровольцы смогут испытать британскую вакцину от коронавируса в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Британско-шведская компания AstraZeneca получила «зеленый свет» от Минздрава РФ на финальные клинические испытания вакцины от коронавируса для взрослого населения. Фармацевты разрабатывают прививку в союзе с учеными из Оксфордского университета. Информация о разрешении на проведение испытаний уже появилась в соответствующем российском реестре.

- Цель клинического исследования – оценка безопасности и иммуногенности препарата AZD1222 для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых. Лекарственная форма – в виде раствора для внутримышечного введения. Дозировка – 0,5 мл, - гласит информация в реестре.

Сразу три медучреждения Санкт-Петербурга будут испытывать оксфордскую вакцину от COVID-19. Это НИИ имени Смородинцева, ООО «Куратор» на Краснопутиловской, а также медуниверситет имени академика Павлова.