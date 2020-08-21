Вице-губернаторы Санкт-Петербурга поменялись обязанностями

Беглов "перетасовал" обязанности своих вице-губернаторов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Александр Беглов подписал новое распоряжение, «перетасовав» обязанности между вице-губернаторами Санкт-Петербурга. Соответствующий документ опубликован на сайте Смольного. Перемены коснутся с 1 сентября сразу пяти вице-губернаторов: Эдуарда Батанова, Ирины Потехиной, Александра Бельского, Евгения Елина и Владимира Княгинина.

Итак, Ирина Потехина будет курировать работу трех комитетов – архивного, по образованию и по делам ЗАГС (первый и третий раньше курировал Эдуард Батанов - Прим.Ред.). Александр Бельский перехватит у коллеги комитет по печати и взаимодействию со СМИ и заберет себе еще комитет по молодежной политике и комитет по территориальному развитию. Владимиру Княгинину достанется решение вопросов профобразования и научной политики, труда и занятости, а также кураторство комитета по науке и высшей школе и комитета по труду и занятости населения, который был под присмотром Евгения Елина.

- Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой, - гласит текст документа за подписью Александра Беглова.