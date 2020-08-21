16 млн рублей пропали из квартиры бухгалтера в Санкт-Петербурге

Неизвестный грабитель вынес из квартиры бухгалтера 16 млн рублей в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Бухгалтер из Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением, что из ее «трешки» на Краснопутиловской улице пропали 16 миллионов рублей. По словам обескураженной женщины, кража произошла в период с вечера 19 августа до утра 20-го числа. В это время 39-летняя пострадавшая находилась на даче и ничего не подозревала.

- Как рассказала женщина, неизвестный злоумышленник отжал стеклопакет кухни. Квартира расположена на 5 этаже из 16. Оттуда вынесли 11 миллионов рублей наличными и 30 наименований различных ювелирных изделий, стоимость которых заявительница оценила в 5 млн рублей. Установлено, что в квартире нет сигнализации, а на прилегающей территории дома нет видеонаблюдения, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Полиция уже ищет хитрого вора по следам. Пока что обход ближайших ломбардов ничего не дал. К расследованию привлекли служебную собаку по кличке Волк Меркурий, которая привела кинолога и следователей к месту парковки, предположительно, с запахом злоумышленника.