Центр опережающей профподготовки откроют в Санкт-Петербурге

Центр опережающей профподготовки появится в Санкт-Петербурге в ноябре 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Центр опережающей профессиональной подготовки появятся в Санкт-Петербурге. Ее суть заключается в оперативных прогнозах касаемо потребностей на рынке труда и, соответственно, модернизировании системы образования.

Первый такой центр появится на Васильевском острове уже в ноябре 2020 года. Он займется профориентацией школьников, а также подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации по самым востребованным и перспективным профессиям. Помимо этого в обязанности центра войдут мониторинг потребности в тех или иных кадрах в регионе и создание новых образовательных программ.

- Профориентацию нужно начинать еще со средней школы, чтобы затем дети целенаправленно продолжали учебу. Однако понятно, что мир постоянно меняется, и профессии, которые востребованы сегодня, завтра могут перестать быть актуальными, - цитируют губернатора Александра Белова в пресс-службе Смольного.