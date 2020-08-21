Число внебольничных пневмоний увеличилось в 31 раз в июне в Санкт-Петербурге

Аномальный рост числа внебольничных пневмоний зафиксировали в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петрострат опубликовал новый доклад про социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в период с января по июль 2020 года. Согласно разделу «Здравоохранение» в документе, в городе в июне внебольничную пневмонию диагностировали сразу у 20 080 человек. Это в 31 раз больше данных к июню минувшего 2019 года. При этом к маю 2020-го рост тоже есть, но небольшой – всего в 2 раза.

Новая статистика по здравоохранению и демографии в Санкт-Петербурге. Фото: Петростат

- Всего с января по июнь 2020 года в Санкт-Петербурге выявили пневмонию у 40 617 человек. Итого наблюдается рост в 4,8 раза по сравнению с точно таким же периодом за прошлый год, - гласят обновленные данные Петростата.

Что касается статистики по смертности, то она тоже выросла. За период с января по июнь прошлого года скончались 30 273 петербуржца, а сейчас – 34 276. Нетрудно посчитать, что прирост составил 4003 человека.