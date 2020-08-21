Сильный пожар вспыхнул в жилом доме у станции метро «Василеостровская»

Жуткий пожар охватил квартиру в жилом доме у "Василеостровской". Фото: vk.com/spb_today

Жуткий пожар вспыхнул в жилой четырехэтажке, располагающейся на 7-й линии В.О, в доме №44. Это в двух шагах от станции метро «Василеостровская». Известно, что горит квартира на втором этаже. Сообщение о происшествии поступило спасателям МЧС в 20:55. Пожарные оперативно прибыли на место и начали тушить огонь. В одной из квартир на 4-м этаже люди просят о помощи.

Жильцы квартир на верхних этажах кричат о помощи. Фото: vk.com/spb_today

Фотографии и видео с места происшествия появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Очевидцы пишут, что пожар так или иначе задел несколько квартир дома.

- Из всех окон дым валит. Людей снимали люлькой с 4 этажа противоположного пожару угла. У них уже из окон валило, - рассказывает один из свидетелей ЧП.

Пожарные эвакуируют пострадавших. Фото: vk.com/spb_today

По словам других очевидцев, первыми на помощь прибежали сотрудники метро и дворник дома.

- Забежали в подъезд, всех выталкивать стали, кого-то вытащили уже без движений. То ли из той квартиры (горящей – Прим.Ред.), то ли между этажей нашли, когда дыма уже была тьма, - сообщает мужчина с места происшествия.

По последним данным, пожарные уже локализовали огонь Сведений о пострадавших пока нет. К тушению привлекли 13 единиц техники и 46 человек из личного состава МЧС,