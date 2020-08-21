Грибник снял на видео пятерых лосей, прогуливавшихся в лесу возле Репино

Грибник пересекся с пятью лосям в лесу Санкт-Петербурга. Фото: vk.com/club5010122

Грибник наткнулся на прогулку сразу пятерых лосей, которые неторопливо шли по лесу, что находится примерно в 10 километрах от ж/д станции «Репино» в Санкт-Петербурге. При этом семейка сохатых не сбежала куда подальше, заметив человека, а даже успела немного попозировать фотографу. Об удивительной встрече мужчина рассказал в сообществе «Грибы Ленобласти в VK России и зарубежья» во «Вконтакте».

Лоси перекрыли грибнику путь на тропинку. Фото: vk.com/club5010122

- Этих лосей всего было 5, но на фотографиях только 2 удалось запечатлеть. Один огромный, а остальные молодые. Снимал на расстоянии 30 метров. Извиняюсь за качество снимков, мешали сосны, ветки, и объектив с собой был не для съемок диких животных на расстоянии. Пугать никого не хочу, просто напоминаю, сейчас август, у лосей начался гон, - рассказывает грибник Иван.

Чтобы не нажить себе неприятностей, мужчине пришлось потихоньку отступать и делать крюк, поскольку бригада диких животных стояла как раз на той тропе, которая и была нужна грибнику.