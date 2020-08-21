Дворцовый мост окрасится в цвета триколора в День Государственного флага

Центр Санкт-Петербурга окрасится в цвета триколора в День Государственного флага РФ. Фото: lensvet.spb.ru

22 августа центр Санкт-Петербурга окрасится в цвета триколора. Это сделают специально в честь Дня Государственного флага РФ. Бело-сине-красным станет не только Дворцовый мост, но и Большой проспект Петроградской стороны. Торжественной подсветкой займутся специалисты «Ленсвета».

- Инженерные конструкции Дворцового моста подсвечиваются благодаря 600 светодиодных светильников со встроенной системой дистанционного управления. А декоративное оформление чугунных фонарей на Большом проспекте П.С. создают 113 светящихся элементов. При этом данный перформанс существенно не влияет на потребление электроэнергии, - рассказывают в пресс-службе «Ленсвета».

Поздравить горожан с грядущим праздником поспешил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- Уважение к флагу – наша обязанность. Мы любим наше Отечество, служим ему и трудимся во имя его будущего. Пусть в наших сердцах всегда будет любовь к родине, уважение к нашему флагу, чувство гордости за наш народ! Счастья всем, мира и благополучия! – цитируют градоначальника в пресс-службе Смольного.