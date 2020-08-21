17-летняя петербурженка сбежала от мужа-тирана, которому она родила двоих детей

Следком занялся историей 17-летней петербурженки, которую несколько лет избивает муж. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следком завел уголовное дело после того, как 17-летняя петербурженка рассказала о систематических побоях со стороны мужа-тирана, которому она родила двоих детей. Молодая мать не выдержала истязаний и сбежала из дома. Ее приютил местный кризисный центр. Временные опекуны обратились к уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге Александру Шишлову с просьбой, спасти девочку от насильника. Тут же историей занялись следователи.

- Девочку, ранее проживавшую в одной из стран СНГ, «выдали замуж» по религиозному обряду за земляка с петербургской пропиской. За недолгую семейную жизнь она регулярно терпела побои, издевательства и сексуальные действия против воли. Первого ребенка девочка родила 16 лет, а второго – в 17, - сообщает пресс-служба омбудсмена Санкт-Петербурга.

Домашнему тирану грозит лишение свободы на срок до четырех лет по статье за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Будет ли отдельная статья за побои, пока неизвестно.