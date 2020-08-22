Стало известно о пострадавших в горящем доме у станции метро «Василеостровская»

Спасатели МЧС ликвидировали сильный пожар в четырехэтажном доме у станции метро "Василеостровская". Фото: vk.com/spb_today

Стало известно, что из-за сильного пожара, вспыхнувшего в жилой четырехэтажке у станции метро «Василеостровская», пострадал один человек. Напомним, в доме загорелась квартира на втором этаже, однако дым распространился практически на все здание. Некоторые люди выходили на балконы и молили о помощи. Первыми вызволять жильцов из беды ринулись дворник с работником метро. А чуть позже на место подъехали 13 единиц техники и 46 спасателей от МЧС.

- По предварительным данным, шестерых жильцов эвакуировали, и только один человек пострадал, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Некоторых жильцов дома пришлось эвакуировать через пожарную люльку. По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в 22:00 огонь успешно потушили. В итоге пожар распространился в «двушке» на 23 квадратных метрах. Поначалу к ликвидации огня приступили при повышенном ранге сложности, но потом его понизили.