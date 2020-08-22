Спасатели вытащили из «грязевой ванны» собаку, просидевшую двое суток в глубоком люке

Сотрудники "Кошкиспаса" вытащили из глубокого и грязного люка бедолагу-пса. Фото: vk.com/koshkispas

Сотрудники «Кошкиспаса» вытащили из глубокого люка темпераментного пса. Собака свалилась в дыру на Невельской улице в Санкт-Петербурге. На вторые сутки «узник» начал лаять и привлек внимание очевидцев. На место вызвали спасателей, которым пришлось изрядно попотеть, чтобы достать бедолагу, извалявшегося в грязи в своей ловушке.

Двое суток пес просидел в сомнительной грязи. Фото: vk.com/koshkispas

- Вокруг люка местами были «мины», внутри мокрая «грязь» и на собаке тоже. Пес по размеру больше среднего, начал громко лаять и мог укусить. Установили лестницу, но он только лишь вставал на нее передними лапами. От петли собака уверенно увиливала и грызла ее вместе с тросами. Хотя на голос все же реагировала, - рассказывают о ходе непростого спасения четвероногого в группе «Кошкиспаса» во «Вконтакте».

Где-то с 30-го раза собачку все же подняли с помощью петли. Грязнуля после освобождения тут же шарахнулся в кусты и был таков. Спасатели же остались по уши в грязи, а воды нигде не было. Зато хотя бы удовлетворение от доброго дела присутствовало.