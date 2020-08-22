Милонов уверен, что Беларусь войдет в состав России

Милонов и "Гоблин" уверены, что Беларусь вскоре станет частью России. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Виталий Милонов абсолютно уверен, что Беларусь скоро войдет в состав России после всех потрясений, связанных с протестами и забастовками по результатам президентских выборов. Депутат Госдумы РФ рассказал в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM о том, что белорусы тут же вздохнут полной грудью. Милонов убежден, что присоединение соседей – в национальных интересах каждого россиянина.

- Иначе будет кризис, и Беларусь превратится в Украину. «Собиратель земель русских» Владимир Владимирович не позволит этого сделать. И я уверен, что Беларусь в составе какой-нибудь автономной области войдет в состав РФ. Только так. По-другому мы не можем себе этого позволить. Ругайте нас, обвиняйте, но мы будем защищать Беларусь всеми силами, - сообщил депутат в эфире программы «Запретный Милонов».

С ним согласен и Дмитрий «Гоблин» Пучков - известный переводчик, публицист и блогер в одном лице.

- Да уже давно Беларусь двигается к нам. Хорошо ли нам будет объединиться? По-моему, прекрасно. Сейчас могучая Россия, например, закрывает Беларусь «ядерным зонтиком», они под нашей защитой. Если захотят к нам присоединиться, то пожалуйста. Мы с открытой душой, - высказал мнение Пучков.