«Форд» сгорел в ночь на субботу в Московском районе, а «Жигули» - в Курортном

Два машины сгорели за ночь в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сразу две машины сгорели в ночь на субботу в разных районах Петербурга. Первое сообщение о ЧП пришло с Московского шоссе. Здесь, во дворе одного из домов, полыхал «Форд». Пожарные прибыли на место спустя всего пару минут, однако спасать было уже нечего. Местные жители, снявшие инцидент на камеру телефона утверждают, что пламя трещало, «будто дом обстреливают».

- 21 августа в 01:31 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, Московское шоссе у дома 16 корпус 1.В автомобиле марки «Форд» сгорели сгораемые части. В 02:04 пожар ликвидирован.

По официальным данным, пострадавших при пожаре не оказалось.

Второй вызов поступил из Курортного района без минуты пять утра. На Моховой улице в Зеленогорске пылали «Жигули». Через полчаса пожар был ликвидирован, однако от ВАЗа тоже ничего не осталось.

В причинах возгораний разбираются дознователи.