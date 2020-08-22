Два черных «Поло» и каршеринг разбились на Литейном мосту

Тройное ДТП произошло на Литейном мосту утром субботы. Фото: vk.com/spb_today

Единственную с утра субботы пробку собрало на Литейном мосту тройное ДТП. Здесь повстречались два одинаковых черных «Фольксвагена Поло» и вездесущий каршеринг. Разбитые машины перекрыли два ряда из трех, поэтому проехать стало очень трудно.

- Около 06:03 на Литейном мосту (съезд в Центральный район), водитель, мужчина, 1990 г. р. (в состоянии алкогольного опьянения), управляя автомобилем « Ниссан Кашкай» (каршеринг), при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество и совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге автомобилем « Фольксваген Поло», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

От удара первый «Поло», вылетел на встречную полосу, где врезался во второй такой же «Фольксваген».

В результате ДТП тяжелые травмы получил пассажир первого «Поло», а сидевшая в прокатном «Ниссане» девушка была госпитализирована в средне-тяжелом состоянии.