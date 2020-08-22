Сегодня «Зенит» сыграет с «Тамбовом»

"Зенит" сыграет с "Тамбовом" на "Газпром Арене". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сегодня, 22 августа, петербургский «Зенит» проведет матч четвертого тура в новом сезоне Российской Премьер-лиги. Пока что сине-бело-голубые идут без потерь и уверенно занимают первую строчку турнирной таблицы. А соперником команды с берегов Невы на этот раз станет футбольный клуб «Тамбов», находящийся на 11-м месте.

- Встреча начнется в 18:00, «Газпром Арена» откроется для болельщиков в 16:00, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Чтобы не тратить время на входе, посетителям матча советуют не брать с собой лишних вещей, либо оставлять ручную кладь в камерах хранения перед стадионом. Там личный досмотр пройдет быстрее.

- Через входы 2, 3, 5, 6 и 7 на арену смогут попасть посетители без сумок и дополнительных вещей (в том числе дамских сумочек), - отмечают в клубе.

Также у всех пришедших будут измерять температуру (при 37 градусах уже не пустят!) и наличие признаков ОРВИ. Болельщикам необходимо использовать маски и перчатки все время нахождения на стадионе.