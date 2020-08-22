Каршеринг попал под автобус на Васильевском острове

На Детской улице каршеринг попал под автобус. Фото: vk.com/spb_today

Очередное ДТП с участием каршеринга произошло в Санкт-Петербурге. На этот раз авария случилась на Васильевском острове. Здесь водитель отъезжающего от тротуара прокатного авто не посмотрел в зеркала и резко вывернул на дорогу. В этот момент мимо проезжал рейсовый автобус, который просто снес «морду» легковушке.

- На Детской улице, что на В.О. Делимобиль, отъезжая попал под автобус, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Там же опубликована и запись с камеры видеонаблюдения, расположенных на соседнем доме, в объектив которой попал момент столкновения.

На видео хорошо заметно, что водитель, видимо не слишком опытный, несколько раз неуверенно маневрирует на месте парковки, после чего выворачивает руль и резко дает по газам.

В комментариях пользователи соцсетей предположили, что авария могла произойти по неопытности водителя. Тем более, что с 18 августа Делимобиль отменил минимальные требования по стажу и теперь взять машину в прокат может человек, лишь вчера сдавший на права.