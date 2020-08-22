20 648 человек прошли обследование на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге

Больше 20 тысяч человек проверили на коронавирус в Петербурге за сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новые данные на утро 22 августа привел Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России и Санкт-Петербурге в частности. Так, за сутки в городе проверили на наличие инфекции COVID-19 больше 20 тысяч горожан.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 20 648 человек. Под медицинским наблюдением находится 338 человек. Из них 146 - в обсерваторе, 192 – контактные, - сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме того, по данным Оперштаба, на 22 августа в Северной столице зафиксированы еще 183 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 35 011 человек.

Еще 110 пациентов благополучно выздоровели (24 087 всего), а количество смертельных случаев достигло 2332 (+18).

В активном состоянии болезни остаются 7592 жителя Санкт-Петербурга.