Внезапно затормозивший каршеринг устроил ДТП на Витебском проспекте

На Витебском проспекте каршеринг подставид бок встречной иномарке. Фото: "Мегаполис" / vk.com/spb_today

Сразу три серьезных аварии с участием автомобилей каршеринга произошло в Санкт-Петербурге за 24 часа. Одним из ДТП стало ночное столкновение двух легковушек на персечении Витебского проспекта и Благодатной улицы. Здесь прокатный «Фольксваген Поло» как будто специально подставил бок встречной иномарке.

- Делимобиль повернул налево с Витебского проспекта на Благодатную и остановился, увидев, что на него несется встречная машина, - пишут пользователи соцсетей в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Здесь же опубликовано и видео момента аварии. На записи видно, что водитель каршеринга мог успеть закончить маневр, и столкновения не случилось бы. Или же следовало остановиться чуть раньше, чтобы уступить дорогу.

Напомним, что утром субботы на Литейном мосту пьяный водитель устроил тройное ДТП, а ранее, на Детской улице выезжавший с места парковки каршеринг попал под автобус.