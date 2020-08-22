Старейшую кирху Ленобласти, построенную в XVII веке шведами, будут реставрировать

Старинную шведскую кирху планируют восстановить. Фото: vk.com/id432917

Старейшую католическую церковь – кирху, расположенную на территории Ленинградской области, планируют восстановить из разрушенного состояния. Об этом на своей странице ВКонтакте заявил глава регионального Комитета по культуре Владимир Цой.

- Самая старая кирха в Ленинградской области находится в деревне Молосковицы Волосовского района. Она была заложена в период шведского владычества в 1632 году, позже многократно перестраивалась, - сообщил чиновник.

Сейчас об былого величественного храма остались только руины и часть стен. По словам Владимира Цоя, состояние кирпичной кладки угрожающее и работы по сохранению исторического объекта затягивать никак нельзя.

А самое неприятное, что владельца у памятника нет, поэтому сначала кирху надо взять на баланс Ленобласти, а потом уже реставрировать. Включение объекта в региональную программу запланировано не «среднесрочную» перспективу.