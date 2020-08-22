Деньги, на допвыплаты врачам, выделены из резервного фонда Смольного

Выплаты получили уже пять тысяч врачей и их родных. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство Санкт-Петербурга выделило еще 415 миллионов рублей из резервного фонда на выплаты компенсаций медработникам, которых по долгу службы коснулись проблемы со здоровьем из-за коронавируса. Соответствующее постановление подписал глава города.

- Документом предусмотрены единовременные выплаты медицинским работникам и водителям скорой (неотложной) помощи, пострадавшим от коронавирусной инфекции при оказании помощи больным, а также членам семей умерших медицинских работников, - сообщает пресс-служба Смольного.

Всего с начала действия распоряжения правительства России, в Петербурге на выплаты пострадавшим медикам было выделено больше полутора миллиардов рублей.

Компенсации в размере от 300 до 500 тысяч рублей получили уже 4 956 медработников, по миллиону рублей выплачено 21 семье погибших врачей.