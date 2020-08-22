Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем флага России

22 августа -- День флага России. Фото: Олег ЗОЛОТО

22 августа в России отмечается День национального флага. Ровно 29 лет назад, после событий, связанных с переворотом и попыткой захвата власти ГКЧП, бело-сине-красный (первоначально бело-лазорево-алый) триколор стал главным национальным символом Российской Федерации. В те дни 1991 года на Дворцовую площадь выходили и тысячи ленинградцев. С праздником жителей Санкт-Петербурга поздравил губернатор города Александр Беглов..

- Это один из главных праздников нашей страны. Двадцать девять лет назад триколор вновь стал государственным символом России. Начиналась новая эпоха в нашей истории. Уважение к флагу – наша обязанность. Пусть в наших сердцах всегда будет любовь к Родине, уважение к нашему флагу, чувство гордости за наш народ! Счастья всем, мира и благополучия! – говорится в тексте поздравления, которое приводит пресс-служба Смольного.

Глава Северной столицы также отметил, что очень многое зависит от каждого из жителей Петербурга, всей России. От преданности стране зависит дальнейшее развитие и укрепление России.