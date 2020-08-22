МЧС предупреждает о ливнях и грозах 23 августа в Санкт-Петербурге

В МЧС предупреждают о дождях и грозах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает горожан о резком ухудшении погодных условий в воскресенье, 23 августа. Специалисты ведомства сообщают о дождях и грозах, которые идут в город.

- 23 августа в Санкт-Петербурге ночью и утром ожидаются дожди, местами ливни, днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный 7-12 метров в секунду, ночью и утром в прибрежных районах местами порывы до 15 м/с, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

С таким же предупреждением к местным жителям обратились и спасатели Ленинградской области. Синоптики дают по региону такой же прогноз с ливнями и грозами. Причем не только на воскресенье, но и на понедельник со вторником.

В МЧС людям советуют не выходить лишний раз на улице в непогоду. Закрыть окна и двери, при грозе не говорить по мобильному телефону, не заходить в воду и не прятаться под деревьями.

Согласно прогнозам, пасмурная погода сохранится до начала сентября.