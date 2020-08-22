17-летнюю девушку-инвалида привезли в больницу с отравлением

17-летняя девушка попала в больницу с сильным отравлением. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Василеостровского района выясняют обстоятельства отравления 17-летней девушки, которую ночью 21 августа привезли в детскую городскую больницу имени Филатова. Состояние пациентки было тяжелым.

- В 01:10 в дежурную часть из Детской городской больницы поступила телефонограмма о том, что бригадой скорой помощи от дома 29 по улице Одоевского, в состоянии средней степени тяжести с острым отравлением психотропным веществом госпитализирована девушка 2013 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Приехавшие в больницу полицейские опросили мать потерпевшей и выяснили, что девушка с детства страдает расстройством психики, стоит на учете в спецдиспансере и принимает специальные препараты. По всей вероятности, их воздействия и стало причиной отравления.

При этом семья, в которой произошло ЧП, проблемной не числится. Тем не менее, на мать девушки составили протокол за неисполнение родительских обязанностей.