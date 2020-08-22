«Соцработница» украла миллион рублей наличными у 89-летнего петербургского пенсионера

Миллион рублей украла "соцработница" у петербургского пенсионера. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейские Выборгского района Петербурга ищут молодую девушку, которая украла у 89-летнего пенсионера миллион рублей наличными. Преступница пришла к пожилому мужчине под видом соцработницы, а после ее ухода деньги бесследно исчезли.

- 21 августа в полицию обратился мужчина 1931 года рождения, проживающий на улице Хошимина с заявлением о том, что два дня назад неизвестная, вошла к нему в квартиру, где предлагала приобрести путевки, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на вызов оперативники изъяли видео с камер наблюдения, установленных подъезде, и установили, что преступницей может быть худощавая девушка в возрасте около 20-25 лет, ростом 170 сантиметров, в темных футболке и брюках. Лицо «соцработницы» скрывала медицинская маска.

Сейчас девушку ищут, по статье «Кража» ей грозит до шести лет тюрьмы.