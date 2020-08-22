«Зенит» назвал состав на игру с «Тамбовом»

Дзюба выйдет на поле с первых минут, а Жирков остался в запасе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Зенит» обнародовал состав на матч четвертого тура Российской Премьер-лиги с «Тамбовом». Матч начнется в 18:00 на стадионе «Газпром Арена» и с первых минут на поле выйдут все основные игроки сине-бело-голубых.

- «Зенит» появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Вильмар Барриос, Малком, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Артем Дзюба (капитан команды), - сообщает пресс-служба петербуржцев.

По решению тренерского штаба, в запасе остались: Даниил Одоевский, Александр Васютин, Юрий Жирков, Данила Прохин, Алексей Сутормин, Денис Терентьев, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Даниил Шамкин, Эмилиано Ригони, Андрей Мостовой.

Напомним, что «Зенит» после трех игр идет без поражений, имеет в своем активе девять очков и занимает первое место в таблице. «Тамбов» заработал пока лишь три балла и находится на одиннадцатой строчке.