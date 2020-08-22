Массовое ДТП с погибшим и пострадавшими произошло на Мурманском шоссе 22 августа

Один человек погиб и три пострадали в ДТП в Ленобласти. Фото: vk.com/dorinspb

Массовое ДТП с погибшим и пострадавшими произошло днем в субботу на Мурманском шоссе (федеральная трасса «Кола») в Волховском районе Ленинградской области. На 103-м километре автодороги столкнулись сразу четыре автомобиля.

- 22 августа около 13:05 водитель, мужчина 1972 года рождения, управляя автомобилем «Киа Спортейдж», при перестроении совершил столкновение с автомобилем «Тойота Камри», после чего оба транспортных средства совершили выезд на полосу встречного движения, где «Киа» столкнулась с «Форд Фьюжн», а «Тойота» - со «Шкодой», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате столкновения 42-летний водитель «Шкоды» погиб на месте. Его 36-летняя пассажирка получила легкие травмы. 62-летний шофер «Тойоты» и его пассажир-женщина были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Обстоятельства ДТП и виновных в аварии устанавливают инспектора ГИБДД.