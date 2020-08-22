«Зенит» выигрывает у «Тамбова» 1:0 после первого тайма

ВЫ день матча с "Тамбовом" Артему Дзюбе исполнилось 32 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Зенит» обыгрывает футбольный клуб «Тамбов» после первого тайма. Счет на 41-й минуте открыл бразильский защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос. Он точным обводящим ударом положил мяч в «девятку» ворот гостей. С таким счетом команды ушли на перерыв.

А перед началом встречи «Зенит» поздравил с днем рождения своего капитана. 22 августа Артему Дзюбе исполнилось 32 года. По этому поводу на табло «Газпром Арены» вывели поздравительную «открытку», где нападающий предстал в образе героя Мэла Гибсона из фильма «Храброе сердце» про войну Шотландии за независимость.

- «Веди нас к победам», - говорилось в тексте поздравления. Правда, в самом фильме, шотландцы проигрывают войну англичанам, а главного героя по сюжеты казнят.

Остается надееться, что зенитовские пиарщики имели ввиду нечто другое.

Впрочем, после трех туров «Зенит» не имеет поражений и имеет 100% результат, занимая первое место в турнирной таблице.