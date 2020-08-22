В честь Дня экодолга в Парке на Смоленке прошел субботник

В Парке на Смоленке прошел субботник. Фото: Комитет по природопользованию СПб

Больше 20 кубометров мусора было собрано на субботнике, который прошел 22 августа в Парке на Смоленке. Здесь, по случаю международного Дня экодолга, работали местные жители и сотрудники Комитета по природопользованию.

- Всего за время уборки было собрано 20 м3 разрозненного бытового мусора, покрашено 29 вазонов с цветами, восстановлено 6 стендов с информацией об ограничениях в водоохранной зоне, установлено 2 новых стенда, - сообщает пресс-служба комитета.

Кроме акватории самой реки Смоленки, где очисткой водоема занимались специалисты предприятия «Экострой» - на реке идут дноуглубительные работы – был убрана территория на участке от моста Кораблестроителей до ЗСД.

А всем участникам мероприятия подарили по сборнику экологических советов «Действуйте ЭкоЛогично!» и по журналу «Окружающая среда Санкт-Петербурга».