«Зенит» разгромил «Тамбов» в домашнем матче и остался лидером Премьер-лиги

Перед победным матчем фанаты приветствовали Александра Анюкова, вернувшегося в "Зенит" в качестве тренера. Фото: ФК "Зенит"

Петербургский «Зенит» разгромил футбольный клуб «Тамбов» в домашнем матче, который только что закончился на «Газпром Арене». Если после первого тайма хозяева скромно вели 1:0 – мяч красивым ударом в «девятку «забил Дуглас Сантос, то после перерыва мячи так и посыпались в сетку ворот гостей.

Через две минуты после начала второго тайма гол забил Малком. На 68-й минуте третий мяч в ворота «Тамбова» отправил вышедший на замену Александр Ерохин.

Не ушел с поля без набранных очков и Сердар Азмун. Иранец отличился забитым мячом на 74-й минуте. Игра к этому моменту уже , что называется, была сделана. Однако гости не опустили рук и сумели забить гол престижа.

На 85-й минуте Михаила Кержакова огорчил игрок «Тамбова» Панченко.

В итоге после четырех сыгранных туров «Зенит» имеет 100-процентный результат и 12 очков в своем активе. Ближайшие преследователи – «Локомотив» (семь очков в трех турах), а также «Динамо» и «Ахмат», которые имеют по семь баллов после четырех игр.