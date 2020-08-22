«Водоканал» приготовился к ночным ливням

"Водоканал" приготовился к возможному ночному потопу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Водоканал» приготовился к ухудшению погоды, которое прогнозируют синоптики в ночь на 23 августа. По последним данным, с воскресенья в город придут дожди, которые задержатся вплоть до конца августа. Чтобы избежать «потопов», на улицах города будут дежурить дополнительные аварийные бригады.

- В распоряжении персонала имеется водоотливная техника различной производительности для оперативного извлечения посторонних предметов из колодцев и откачки дождевой воды, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

Коммунальщики напоминают, что ливневая система Петербурга рассчитана на нагрузку в 7,2 мм на квадратный метр за 20 минут. Если норма превышена до 15 мм, то могут образовываться временные подтопления, которые уйдут в течение получаса.

А вот если налетит «тропический» ливень, то канализация переполнится и улицы покроет слой воды.

Но в любом случае, водителей убедительно просят не форсировать глубокие лужи и не ездить в низинах под мостами и путепроводами.