Ливни и грозы надвигаются на Санкт-Петербург

В воскресенье, 23 августа, погода в Санкт-Петербурге будет пасмурной и дождливой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Начинаем предпоследнее воскресенье августа с печальных новостей: похоже, как минимум на ближайшее время погожие деньки в Санкт-Петербурге закончились. Так, сегодня, 23 августа, в Северной столице ожидается пасмурная и дождливая погода. Об этом «Комсомолке» сообщили в Северо-западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Ночью и утром дожди, местами ливни, в отдельных районах возможна гроза, - делятся прогнозом синоптики. – Температура воздуха днем составит от +21 до +23 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Такое положение вещей сохранится в городе как минимум до вторника, 25 августа. Единственное отличие – днем постепенно будет становиться все холоднее и холоднее. Так, уже к середине недели дневная температура упадет до +17 - +19 градусов. Так что с грандиозными планами на конец лета, видимо, придется повременить – как минимум до следующей волны потепления.